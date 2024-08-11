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شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية" تعلن عن الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، عن إطلاق الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية، ضمن مبادرة المسح الجيولوجي العام المتاحة عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.
وتشمل هذه الحزم بيانات حيوية مثل المسح الجيوكيميائي السطحي، والمسح الجيوفيزيائي الجوي، إلى جانب المسح الضوئي لعينات الحفر اللبي والتقارير الفنية الرقمية، فضلاً عن المواقع الجديدة للتمعدن المسجلة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
وسيكون التحديث الأول في 11 يناير بالتزامن مع مؤتمر مستقبل المعادن السنوي، بينما سيتم التحديث الثاني في 22 أبريل بالتزامن مع يوم الأرض، أما التحديث الثالث فسيكون في 23 يوليو.
في حين سيُختتم العام بالتحديث الأخير في 25 أكتوبر، تزامناً مع ذكرى تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعوديةن وستتم جميع التحديثات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت السعودية.
وأكد أبا الخيل، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قيمة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير بيانات مسح جيولوجية موثوقة ومتنوعة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم عمليات الاستكشاف عن الثروات المعدنية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وتشمل هذه الحزم بيانات حيوية مثل المسح الجيوكيميائي السطحي، والمسح الجيوفيزيائي الجوي، إلى جانب المسح الضوئي لعينات الحفر اللبي والتقارير الفنية الرقمية، فضلاً عن المواقع الجديدة للتمعدن المسجلة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
إطلاق حزم البيانات الجيولوجيةوكشف طارق بن علي أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية.
وسيكون التحديث الأول في 11 يناير بالتزامن مع مؤتمر مستقبل المعادن السنوي، بينما سيتم التحديث الثاني في 22 أبريل بالتزامن مع يوم الأرض، أما التحديث الثالث فسيكون في 23 يوليو.
في حين سيُختتم العام بالتحديث الأخير في 25 أكتوبر، تزامناً مع ذكرى تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعوديةن وستتم جميع التحديثات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت السعودية.
وأكد أبا الخيل، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قيمة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير بيانات مسح جيولوجية موثوقة ومتنوعة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم عمليات الاستكشاف عن الثروات المعدنية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة.