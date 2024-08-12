شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق بوابة إلكترونية لتوضيح الرسوم الدراسية وجودة التعليم بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وزارة التعليم رابطاً إلكترونياً خاصاً للاستعلام عن الرسوم الدراسية لكافة المدارس الأهلية والعالمية في المملكة للعام الدراسي 1446هـ.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة لأولياء الأمور والطلاب، مما يسهم في تسهيل عملية اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم بناءً على معايير واضحة ومعروفة مسبقاً. الاستعلام عن الرسوم الدراسية يتيح الرابط المخصص للمستفيدين الاستعلام عن الرسوم الدراسية لكل مدرسة على حدة، بالإضافة إلى الاطلاع على بيانات الكفاءة التي تعكس جودة التعليم والخدمات المقدمة في تلك المدارس.

تعد هذه البيانات أداة أساسية تساعد أولياء الأمور على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبل أبنائهم التعليمي، حيث تضمن لهم الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المملكة، وضمان توافقها مع المعايير العالمية. كما تهدف إلى تسهيل وصول المعلومات للجميع، مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة التعليم وتطوير المدارس الأهلية والعالمية لتلبية احتياجات الطلاب وتحقيق تطلعات أولياء الأمور. رفع المنافسة بين المدارس ومن المتوقع أن يسهم هذا الرابط في رفع مستوى المنافسة بين المدارس، حيث ستسعى كل مدرسة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للحفاظ على مكانتها في السوق التعليمية. كما أنه يفتح المجال أمام أولياء الأمور لمقارنة الرسوم الدراسية والخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الوزارة أن هذا الرابط يعد جزءاً من جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة التعليمية في المملكة، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتطوير القطاع التعليمي.