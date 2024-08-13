شكرا لقرائتكم خبر عن خطط ومشاريع جديدة بالرياض لتأهيل الأودية ودرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة منطقة الرياض الشركات ذات الكفاءة العالية في مجال درء أخطار السيول، وتأهيل الأودية إلى تقديم طلبات التأهيل للمشاريع الجديدة.

كما دعتهم إلى تقديم المستندات لبدء التأهيل عبر منصة (كفو) ابتداء من 12 / 8 - 1 / 9 / 2024م، والاطلاع على الشروط والأماكن المستهدفة؛ لرفع مستوى التأهيل والتطوير البيئي، والمحافظة على السلامة العامة. مشاريع درء أخطار السيول وبينت أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ورفع جودة الحياة، وتحسين تجربة التنقل في المدينة خلال فترة هطول الأمطار.

كما يأتي هذا نظرًا لما تشهده المدينة من حركة نمو، ونشاط على جميع المستويات الحضرية، البيئية، الاقتصادية، وما تحتويه الرياض من مشروعات عملاقة. التعامل مع السيول وتشمل مشاريع درء أخطار السيول وتأهيل الأودية بمدينة الرياض وادي السلي، ووادي حنيفة، وما يتفرع منهما من أودية ومجار للسيول انطلاقًا من دور الأمانة في تحقيق استراتيجيتها في رفع جودة الحياة.

هذا بالإضافة إلى تحسين تجربة التنقل الآمن في المدينة، وفق أعلى المعايير العالمية في التعامل مع السيول، ودرء أخطارها.

وكذلك التأكد من سلامة قنوات تصريف السيول باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لمدينة عامرة مزدهرة.