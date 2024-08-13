شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس مامادي دومبوي رئيس جمهورية غينيا، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا إسماعيل نابي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.