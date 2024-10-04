شكرا لقرائتكم شعراء سعوديون يتألقون في معرض الرياض الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، ثلاث ليال من الإبداع الشعري، حيث أحيا عدد من الشعراء السعوديين والعرب، ثلاث أمسيات شعرية، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المدة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الجاري في جامعة الملك سعود، تحت شعار “الرياض تقرأ”، ويتضمن ست أمسيات شعرية.

معرض الرياض الدولي للكتاب

ولاقت الأمسيات الشعرية حضورًا واسعًا من عشاق الشعر والثقافة العربية من زوار المعرض من المواطنين والمقيمين والضيوف، وتفاعلًا عريضًا من الحضور مع الشعراء المشاركين في الأمسيات وقصائدهم، مما يعكس مكانة الشعر في قلب الثقافة السعودية، ودوره في التعبير عن التراث والقيم المجتمعية السعودية والعربية.

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وتضمنت الأمسيات الشعرية أمسية مخصصة لشعراء المعلقة وهم الشاعر السعودي عبدالمجيد الذيابي، والشاعر السعودي محمد الرويبخ، والشاعر القطري صالح النشيرا، والشاعر السعودي مطلق بن شوية، حيث قدم الشعراء باقات من القصائد التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الحضور.

وتميزت الأمسية بتنوع موضوعات القصائد التي شملت الغزل، والفخر، والحكمة، والوصف، ما أضفى طابعًا خاصًّا على كل قصيدة، وبرع الشعراء في إلقاء قصائدهم بلغة شعرية رصينة، مزجت بين قوة الكلمة وسلاسة الإيقاع.

ويُقدم المعرض برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين والعرب والدوليين، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات.