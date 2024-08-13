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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من الرئيس مامادي دومبوي رئيس جمهورية غينيا، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.
وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا إسماعيل نابي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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