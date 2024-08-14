شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يحقق جائزتين عالميتين في أولمبياد المواصفات الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المنتخب السعودي للمواصفات إنجازًا تاريخيًا بفوزه لأول مرة بجائزتين دوليتين في أولمبياد المواصفات الدولي 2024، الذي أُقيم في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 11 دولة.

هذا الإنجاز يأتي نتاجًا لجهود مشتركة قادتها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



,يُعد الأولمبياد الدولي للمواصفات، الذي انطلق لأول مرة في عام 2006 وتحول إلى مسابقة دولية في عام 2024، منصة عالمية تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب والطالبات بأهمية المواصفات القياسية ودورها الحيوي في حياتنا اليومية، مع التركيز على القياس وتشجيع الإبداع العلمي.



المنتخب السعودي للمواصفات

تميز الفريق السعودي بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، إذ حققوا هذا الإنجاز المشرف.

ومثلت الفريق السعودي في المرحلة المتوسطة - بنات: سارة حمد الدهمشي من إدارة تعليم الشرقية، وهدى فهد أنديجاني من إدارة تعليم جدة، ووجد إيهاب حسوبة من إدارة تعليم المدينة.

أما في المرحلة الثانوية - بنين، مثل الفريق: ريان محمود الجهني من إدارة تعليم الرياض، وبندر حسن الخياط من إدارة تعليم جدة، وعبدالعزيز رجاء الحربي من إدارة تعليم القصيم.