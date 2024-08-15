شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة خمسيني توقف قلبه داخل سيارة الإسعاف بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق النقل الإسعافي بتجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة مريض بالعقد الخامس من العمر بعد توقف قلبه أثناء نقله من مركز الأزهري للرعاية الصحية الأولية إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى مركز الأزهري للرعاية الصحية الأولية، وهو يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم وتاريخ مرضي لمشاكل صحية في القلب، وعلى الفور قرر الفريق الطبي التواصل مع النقل الإسعافي لنقل الحالة لمستشفى الملك فهد. التعامل مع المريض وبين التجمع بأنه وخلال متابعة الحالة داخل سيارة الإسعاف تعرض المريض لتوقف في نبضات القلب؛ مما استدعى إجراء إنعاش قلبي رئوي داخل سيارة الإسعاف والتواصل مع مستشفى الملك فهد لتجهيز كافة الخدمات اللازمة والاستعداد التام لاستقبال حالة حرجة.

وأضاف التجمع بأن عملية الإنعاش القلبي الرئوي داخل سيارة الإسعاف استمرت لمدة 4 دقائق حتى استعاد النبض، وفتح مجرى التنفس حتى وصلت الحالة لطوارئ مستشفى الملك فهد، والذي أكمل تقديم الخدمات الطبية اللازمة، حتى تحسنت حالة المريض، وغادر المستشفى بصحة جيدة بعد أن أكمل برنامجه العلاجي لعدة أيام.