شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| استعداداً للدراسة.. الأسر تشارك أطفالها شراء المستلزمات المكتبية والان نبدء بالتفاصيل

المستلزمات المدرسية

الدمام - شريف احمد - تشهد المكتبات "القرطاسيات" انتعاشا في بداية كل عام دراسي، حيث أسهم الاستعداد المبكر من أصحاب هذه القرطاسيات في توفير كافة المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب والطالبات والتي تناسب الفئات العمرية ولمختلف المراحل الدراسية وبأسعار في متناول ايدي الجميع.ورصدت ”اليوم“ خلال جولتها على عدد من المكتبات، حماس الطلاب والطالبات مع العودة للمدارس، ومشاركة الأسر أبنائها في الاستعداد للعام الجديد.وقال خالد الهزاع صاحب مكتبة: مع اقتراب العام الدراسي حرصنا على تجهيز وتوفير كافة المستلزمات الدراسية من أقلام وحقائب مدرسية ودفاتر، وغير ذلك من المستلزمات التي تناسب جميع الفئات العمرية، ولجميع المراحل الدراسية من الابتدائي والمتوسط والثانوي وكذلك طلاب الجامعة والروضات.وأضاف: بالنسبة لما يخص الأسعار فالأقلام تتراوح من سعر ريالين إلى 8 ريال، وكذلك الدفاتر التي تتراوح الأسعار فيها ما بين ريالين إلى 28 ريالًا، والسعر يعتمد على حسب الجودة وعدد الأوراق، كما أن الحقائب المدرسية تتراوح أسعارها ما بين 40 إلى 148 ريالًا.وقال ماهر الراشد ولي أمر: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث حرصنا على الخروج لإحدى المكتبات لشراء المستلزمات الدراسية للأبناء من دفاتر واقلام استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة بكل جدية ونشاط، موضحًا أن الأسعار جيدة وتناسب ذوي الدخل المحدود والدخل العالي.وقال د عبدالله الحسين الخبير التربوي في مجال الطفولة: نحن في هذه الأيام مقبلين على عام دراسي جديد، ولذلك من أهم الأمور للتهيئة من قبل الآباء أو من قبل الأمهات هي الرفقة واصطحاب أبنائهم لبعض القرطاسيات التي تحتوي كل ما يستطيع أن يقتنيه الإبن.وتابع: كذلك من أهم الأمور التي توفرها هذه القرطاسيات أن هناك بعض الأمور المحببة لدى الأطفال التي تعين على إزالة الخوف وتعطي نوع من الأمن والطمأنينة، كما أن من أهم الأمور أن يعطي الأب الفرصة للإبن أن يختار، ومن هنا نغرس تحمل المسؤولية من اختيار بعض الكراسات والألوان بنفسه.