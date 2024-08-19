شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. انطلاق أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في جمهورية البرازيل الاتحادية، منافسات أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي، الذي تشارك فيه المملكة للمرة الأولى، بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم.

ويمثل المملكة في الأولمبياد الدولي، منتخب من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ممن أعمارهم دون العشرين عامًا، يتنافسون مع نحو 250 طالبًا وطالبة، من 50 دولة. ويمر الطلاب بعددٍ من الملتقيات ثم التدريب المكثف، وتتم التصفيات والترشيح خلال هذه المراحل، ويتم اختيار الطلاب حسب أدائهم خلال فترة التدريب للمشاركة في المسابقات الدولية. منافسات الأولبمياد ويخوض المتنافسون، في هذا الأولمبياد الذي تستمر فعالياته حتى 27 أغسطس، اختبارين، أحدهما نظري لقياس معرفة المشاركين وفهمهم لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، والآخر عملي، وهو مخصص لرصد الأجرام الفلكية وتحليل البيانات.

ويُعد أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي، مسابقة دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية، ونُظم لأول مرة في عام 2006 في تايلند، وكانت المملكة قد شاركت العام الماضي بفريق مراقبين، استعدادًا لخوضها المسابقات هذا العام.