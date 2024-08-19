القوات البحرية تُسلِّم نظيرتها الكويتية قيادة قوة الواجب المختلطة (ctf 152)

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وتسلَّم العميد البحري طلال الكندري من القوات البحرية الكويتية، قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من العقيد البحري الركن عاصم بن مرعي العمري من القوات البحرية الملكية السعودية.

ونفذت قوة الواجب المختلطة (CTF 152) خلال تولي القوات البحرية الملكية السعودية قيادتها عددًا من العمليات النوعية لفرض الأمن البحري في مناطق المسؤولية، وضمان التدفق الحر والآمن لخطوط الملاحة العالمية، وردع وإيقاف المنظمات غير الحكومية من تنفيذ الأنشطة الإجرامية والإرهابية، تضمنت إجراء تمارين بحرية مختلطة، وتسيير دوريات مشتركة، وتنفيذ عددٍ من العمليات المركزة في مناطق المسؤولية، وعقد عددٍ من الدورات "مركز قيادة"، ودورات اقتحام وتفتيش السفن مع القوات الأمريكية لعددٍ من المتدربين.

الدمام - شريف احمد - سلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية ، نظيرتها الكويتية مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152)، وذلك في حفل رسمي أقيم في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في مملكة البحرين.وتسلَّم العميد البحري طلال الكندري من القوات البحرية الكويتية، قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من العقيد البحري الركن عاصم بن مرعي العمري من القوات البحرية الملكية السعودية.ونفذت قوة الواجب المختلطة (CTF 152) خلال تولي القوات البحرية الملكية السعودية قيادتها عددًا من العمليات النوعية لفرض الأمن البحري في مناطق المسؤولية، وضمان التدفق الحر والآمن لخطوط الملاحة العالمية، وردع وإيقاف المنظمات غير الحكومية من تنفيذ الأنشطة الإجرامية والإرهابية، تضمنت إجراء تمارين بحرية مختلطة، وتسيير دوريات مشتركة، وتنفيذ عددٍ من العمليات المركزة في مناطق المسؤولية، وعقد عددٍ من الدورات "مركز قيادة"، ودورات اقتحام وتفتيش السفن مع القوات الأمريكية لعددٍ من المتدربين.

ما هي قوات الواجب؟



وتعد القوة التي تأسست في 2004م إحدى خمس قوات واجب تعمل ضمن القوات البحرية المختلطة في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري على الصعيد الإقليمي، ودعم الأمن البحري في الخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية.

حضر مراسم التسليم والاستلام، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق البحري جورج وايكوف، واللواء البحري الركن محمد بن حامد الغامدي من القوات البحرية، وعددٌ من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي في المنامة.