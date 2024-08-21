السعودية | سقطت دراجته من أعلى جسر.. وفاة صادمة لشاب سعودي في تركيا

فقد لقي معلم الرياضيات بإحدى مدارس القصيم، مصرعه بعد تعرضه لحادث سير في تركيا، إثر سقوط دراجته النارية من أعلى أحد الكباري بمنطقة تشايكارا في طرابزون وفق العربية.

وذكر المستشار الأمني والعقيد المتقاعد، د. عبدالرحمن العقلا عبر حسابه في منصة “إكس” مساء أمس الاثنين، أن الحادث وقع على طريق أوزونجول – شايكارا السريع في حوالي الساعة 22:00.

كما أضاف أنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الدراجة النارية التي يقودها عبد الرحمن، خلال سفره من أوزونغول إلى مركز المنطقة، فشلت في تجاوز المنعطف واصطدمت بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، ثم سقطت في الطريق من ارتفاع 8-10 أمتار.

وأوضح أن قوات الإطفاء والفرق الصحية التي وصلت إلى مكان الحادث، فور إخطار سائقي المركبات المارة، عثرت على جثة سائق الدراجة ملقاة أسفل الجسر في مجرى النهر.

كذلك أشار إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت بعد جهد كبير، من إخراج جثة عبد الرحمن عبد الله من مجرى النهر وإرسالها إلى معهد طرابزون للطب الشرعي.

في حين رثاه عدد كبير من الطلاب، معبرين عن حزنهم لفقدانه. وكتب أحد الطلبة ويدعى عبد العزيز بتغريدة على حسابه في “إكس”: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله معلمي سابقًا الأستاذ عبد الرحمن الثويني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والله يعوض شبابه بالجنة”.

كما أكد أنه “كان معلمًا مميزا، حببه بالرياضيات وكان دائما الابتسام”. وختم قائلا “تعامله معي ومع زملائي أكثر من رائع. من خيرة المعلمين الذين علموني. دعواتكم له”.