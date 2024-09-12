ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني أوجه تعاون البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بالرياض أمس، السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني.

ثم عقد ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد به ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنيا لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

عقب ذلك رأس ولي العهد ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

بعد ذلك وقع ولي العهد ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريما لرئيس مجلس الدولة الصيني.

حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

فيما حضر اللقاء من الجانب الصيني وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ووزير التجارة وانج ونتاو، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ.