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عدن - ياسمين عبد العظيم - معجزة اقسم بالله .. ضعى زيت الزيتون على القرنفل واستخدميه بهذه الطريقة قبل النوم.. جوزك هيتجنن من حلاوتك

من المعروف أن زيت الزيتون له فوائد كثيرة جدا ولكن عند إضافة القرنفل له يكون كالسحر لتكثيف ونمو الشعر لدي السيدات، تحب الكثير من الرجال المرأة التي تهتم بنفسها وتعد البشرة والشعر من أهم علامات الجمال عند المرأة، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق للحفاظ علي الشعر والبشرة وذلك لأنهم يتعرضون لمشاكل كثيرة في الشعر والبشرة، لذلك سوف نقدم لكم وصفة زيت الزيتون والقرنفل التى لا تستغرق الكثير من الوقت والجهد لعلاج مشكلة البشرة والشعر،فهيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل للحصول على أفضل النتائج.

كيفية إستخدام زيت الزيتون مع القرنفل للشعر

تعد هذه الوصفه من أفضل الوصفات الفعالة لتكثيف الشعر وتعزيز نموه، ويمنحك إطلالة مشرقة وشعر حيوي وملفت لزوجك ولأولادك، كل ماعليكِ هو إتباع الطريقة التالية:

فى البداية نحضر بولة ونضع بها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ونقاط من زيت الخروع، ثم إمزجي هذه المكونات معاً وطبقيها على شعرك واتركيها لمدة ساعتين، وبعد ذلك اشطفي شعرك جيداً بالماء، وتمتعي بشعر صحي وكثيف.

كيفية إستخدام زيت الزيتون مع القرنفل للبشرة

من المعروف أن زيت القرنفل يعمل على علاج حب الشباب والبثور، لذلك ينصح باستعماله عن طريق خلطه بزيت طبيعى أخر مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون مع الاستمرار على تدليك البشرة بشكل منتظم للحصول على نتيجة إيجابية مع مرور الوقت وايضا يساعد زيت القرنفل فى القضاء على ظهور علامات التجاعيد المبكرة.

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