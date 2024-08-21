السعودية | ” البلديات والإسكان” تعقد ورشة عمل لعرض منتجاتها لموظفي السفارة ومكاتبها الفنية والطلبة السعوديين في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت وزارة البلديات والإسكان ورشة عمل لعرض خدماتها ومنتجاتها على السعوديين المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية, وذلك بمقر الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض عدد من مسؤولي الوزارة في ورشة العمل العروض والتسهيلات والخدمات التي يمكن لمنسوبي السفارة ومكاتبها الفنية والطلبة السعوديين الاستفادة من منتجات وخدمات برنامج “سكني” في جميع مناطق المملكة.

حضر ورشة العمل الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز وعدد من منسوبي سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة .

من جهة أخرى يواصل معرض برنامج “سكني” الذي تستضيفه الملحقية الثقافية أعماله المتمثلة بتقديم الحلول والخيارات السكنية للزوار السعوديين لتمكينهم من تملّك السكن ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

ويستهدف المعرض الذي يختتم اليوم، الأسر السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض العمل أو الدراسة، لاطلاعهم على الخيارات السكنية، والحلول التمويلية المقدّمة من برنامج “سكني” بالتعاون مع شركائه من الشركة الوطنية للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، حيث تضمنت الخيارات (شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات السكنية تحت الإنشاء بنمط البيع على الخارطة ضمن ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة توفّر أكثر من مجرّد سكن، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي ويرغبون ببنائها ذاتياً، بالاستفادة من باقات الدعم التمويلي المتنوعة التي تلائم جميع الفئات)، كما عرّف المعرض بآلية الاستحقاق والاستفادة من الحلول ضمن خطوات ميسّرة عبر منصة “سكني” الإلكترونية وما تتضمنه من خدمات رقمية متطوّرة تشمل الاستحقاق الفوري، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية والداخلية، وغيرها من الخدمات المتعددة التي تسهّل رحلة المستفيدين وتمكينهم من تملّك مساكنهم.

يذكر أن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يزور حاليا الولايات المتحدة حيث يلتقي عددًا من المسؤولين في الحكومة الأمريكية وكبرى شركات الإنشاءات والتطوير العقاري والجهات التمويلية، لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري، كما سيشهد معاليه توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العقاري في مجالات مختلفة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط