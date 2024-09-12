شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة يبحث فرص النمو الصناعي مع المستثمرين في غرفة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز النمو الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة اليوم، المستثمرين ورجال الأعمال في غرفة المدينة المنورة.وتناول اللقاء، فرص نمو القطاع الصناعي في المدينة المنورة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال.وشهد اللقاء استعرض مستجدات منظومة الصناعة والممكنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين، والاستماع للتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجتها.كما قُدم عرض تعريفي لبرنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي من خلال تحويل المصانع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة والأتمنة والرقمنة وأهم أهداف ومسارات البرنامج.وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن رجب، أن قطاع الصناعة يعد من المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنوع الاقتصادي.وأشار إلى أن عدد المصانع في المدينة المنورة بلغ 526 مصنعًا بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق، ووصل حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة إلى 141 مليار ريال، مسجلًا زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.وقد شهد اللقاء عددًا من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، وسُلط الضوء على سبل تطوير القطاع الصناعي ومواجهة التحديات لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.وقدم فريق عمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جلسات استشارية للمستثمرين في القطاع الصناعي على هامش لقاء معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة مع صناعيي منطقة المدينة المنورة.