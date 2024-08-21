السعودية | “الجيولوجية السعودية” تطلق العدد الجديد من المجلة العلمية “أرضنا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، العدد السابع والعشرين من المجلة العلمية “أرضنا”، التي تتركز في علوم الجيولوجيا والتعدين والتعمق في أحدث الأبحاث العالمية في علوم الأرض ؛ كإحدى المصادر المعززة لواجهة الهيئة كونها جهة استشارية للدولة في علوم الأرض؛ مما يتماشى مع البرنامج الوطني للمعادن ومستهدفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الهيئة تهدف من إطلاق المجلة إلى مشاركة الجهود التي تعمل عليها القيادة الرشيدة للوصول لأفضل ممارسات الأبحاث العلمية والاستدامة في الجيولوجيا والتعدين من خلال تعزيز النمو في المخرجات الفنية وإثراء وتلبية الاحتياجات المعرفية، إلى جانب تغطية مستجدات مشاريعها ومبادراتها وأعمالها التي تقوم بها في هذا المجال.

وأضاف أن هذا العدد المتميز استقطب نخبة من العلماء والخبراء العالميين وأيضاً المسؤولين في القطاعات الحكومية والأكاديمية وذوي الاختصاص من أجل الإسهامات العلمية القيمة، ولمشاركة العالم بما وصلت إليه السعودية في مخرجات التعدين، كما امتاز أيضاً بمشاركة المرأة محلياً ودولياً والتي تعتبر للمرة الأولى في سلسلة أرضنا من مختصات هيئات وأكاديميات في مجال علوم الأرض والتعدين.

وأكد أن “أرضنا” تعتبر مصدر علمي موثوق يخدم المهتمين في مجالات علوم الأرض عامة والتعدين خاصة، وتصدر باللغة العربية والإنجليزية، وتسهم بالارتقاء في البحوث والدراسات العلمية من خلال المحتوى المكتوب والتنوع البصري، وكذلك الاستفادة من المقالات البحثية عالية الجودة والمنقحة في المجالات ذات العلاقة والتي تلبي اهتمامات الجيل الجديد في المجتمع.

وبين أن المجلة العلمية تواكب الجديد مثل التعدين من الرجيع الملحي والجيولوجيا في استدامة مياه زمزم، ونظام جورك الخاص بتصنيف وتحديد الموارد المعدنية واحتياطيات الخام بالمملكة، وتطرقت إلى التأهيل البيئي لأحدث المشاريع والجيولوجيا في مدين ونيوم، كما تضمن القسم الإنجليزي مجموعة من أحدث مخرجات الأوراق العلمية واللجان المتخصصة الوطنية المواكبة للمستجدات العالمية والمحلية في اهتماماتها، إضافة إلى المشاريع المتنوعة في مستقبل المعادن .

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