شكرا لقرائتكم خبر تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. «البلسم» تنجح في إجراء 26 عملية وفحص 127 مريضًا في أول 3 أيام من البرنامج الطبي لجراحة المخ والأعصاب باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في الجمهورية اليمنية، 26 عملية جراحية خلال أول ثلاثة أيام من البرنامج المنفذ في الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2024 لعلاج مرضى المخ والأعصاب، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

أجريت العمليات الجراحية بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وتمكن فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم نحو 25 ممارسا صحيا ونخبة من جراحي المخ الأعصاب والعمود الفقري والممرضين والفنيين، من الانتهاء من 26 عملية للمخ والأعصاب جميعها ناجحة -بفضل الله-، وكذلك فحص 127 مريضًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المحليين.

ويأتي البرنامج الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في الجمهورية اليمنية، امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

وقال د. أحمد الأحمري، المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن الفريق الطبي لجمعية «البلسم» يعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ويستهدف البرنامج إجراء حوالي 25 عملية جراحية معقدة، مثل عمليات الأورام الدماغية، وإصابات الحبل الشوكي، وغيرها من الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً وفعالاً والكشف على أكثر من 200 مريض وتقديم الاستشارة الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الأحمري أن الحملة الطبية إلى اليمن لديها العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها تشمل إنقاذ حياة المرضى من خلال إجراء العمليات الجراحية العصبية اللازمة، ورفع كفاءة الكادر الطبي المحلي من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر الطبية اليمنية في مجال جراحة المخ والأعصاب.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، أن فريق الجمعية يؤمن بأن كل مريض يستحق حياة كريمة خالية من الألم والمعاناة، وأن الصحة حق أساسي لكل فرد، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين واجب إنساني نبيل، لذلك نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المرضى في اليمن وغيرها من دول العالم.

كانت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي قد نفذت تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مايو الماضي، حملة طبية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، تم خلالها إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وتمكن فريق الجمعية الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضا وفنيا، من الانتهاء من 25 عملية قلب مفتوح و166 قسطرة تداخلية للكبار، و3 عمليات قلب مفتوح و57 قسطرة تداخلية للأطفال، جميعها ناجحة -بفضل الله- بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المحليين في اليمن.