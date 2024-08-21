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النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي مع السفير الكوري الجنوبي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، تشوي بيونغ هيوك.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية والجهات القضائية في كوريا الجنوبية.

تعزيز التعاون القضائي

وأكد النائب العام أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العدالة القانونية.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول أفضل الممارسات والخبرات في مجال النيابة العامة والأجهزة القضائية الأخرى، بما يعزز من كفاءة الأجهزة القضائية في كلا البلدين.

التطورات في المملكة

من جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات وبالأخص ما يتعلق بالجانب النيابي والعدلي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.
ويأتي اللقاء في إطار العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تسعى من خلالها القيادتان إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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