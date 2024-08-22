شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من الأحد القادم.. "تعليم جدة" تطبق نظام الدوام المرن لتحسين بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اعتبارًا من الأحد القادم، بتطبيق نظام الدوام المرن في المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب التعليم.

يتيح النظام الجديد للموظفين بدء عملهم في فترة زمنية مرنة تتراوح بين الساعة 7:00 صباحًا و8:30 صباحًا، مع الالتزام بساعات عمل يومية بمعدل سبع ساعات. تحقيق التوازن ورفع الجودة تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعليم جدة لتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا النظام في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري خلال ساعات الذروة.

ويعتمد نجاح هذا النظام على التنسيق الجيد بين الموظفين ومدرائهم المباشرين لضمان سير العمل بشكل منظم وفعّال. كما تهدف الإدارة من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل أنماط العمل الحديثة التي تساهم في تحسين جودة الأداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات التعليم في محافظة جدة.

نظام الدوام المرن يمثل جزءًا من رؤية تعليم جدة لتعزيز مرونة العمل وتوفير خيارات متعددة تتيح للموظفين تحديد أوقات بدء عملهم بما يتوافق مع احتياجاتهم، مما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.