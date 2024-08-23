شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزّي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.