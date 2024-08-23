شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أكثر من 12 ألفا.. اختتام مهرجان المنتجات الزراعية في تيماء والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان المنتجات الزراعية

الدمام - شريف احمد - اختتم مهرجان المنتجات الزراعية الثاني بمحافظة تيماء، أمس فعالياته التسويقية والتثقيفية، والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، واستمر لمدة ثلاثة أيام بجوار منتزة الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة.وحضر المهرجان أكثر من 12 ألف زائر وزائرة استمتعوا بالمهرجان الذي أقيم بمشاركة أكثر من 30 مزارعًا بالمحافظة، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية.وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك أمجد ثلاب، أن المهرجان يعد امتدادا لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها الفرع في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، التي لمس المزارعون أثرها وتأثيرها الإيجابي في الإسهام بفتح منافذ تسويقية جديدةٍ لمنتجاتهم، لدعم المزارعين من خلال إيجاد قنوات تواصلية بينهم وبين المستهلكين.وأشار إلى أن المهرجان تضمن العديد من الأجنحة والمعارض وركنًا إرشاديًّا وتوعويًّا مصاحبًا لفعاليات المهرجان، إضافةً إلى محاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية التي يقدمها الفرع.