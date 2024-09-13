أضرار إفراط الأطفال في ألعاب الفيديو

يترك الآباء أطفالهم يقضون ساعات طويلة أمام الألعاب الرياضية بغرض قضاء وقت فراغهم وإلهائهم عنهم، ولكن هذا الوقت الطويل يجعلهم فريسة لألعاب الفيديو التي تتسبب لهم في بعض الأضرار التي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة يوم ألعاب الفيديو بأمريكا، وفقاً لما ذكره موقع " breakingnews".

أضرار الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو



السمنة

توصلت دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو يزيد من تناول الطعام لدى المراهقين، حيث أن اللاعبين الذين يجلسون أمام الشاشة لساعات كل يوم دون ممارسة التمارين الرياضية، يتسبب في إصابتهم بالسمنة.



اضطراب النوم

ربطت دراسات مختلفة بين ألعاب الفيديو والحرمان من النوم والأرق واضطرابات الساعة البيولوجية، حيث أشارت دراسة نشرت في التقارير العلمية إلى أن ألعاب الفيديو قد تتسبب في الأرق وتقليل ساعات النوم وأشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة الإدمان السلوكي إلى أن الإفراط في استخدام ألعاب الفيديو يرتبط باضطرابات النوم.

الإدمان

ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والذين يتلقون العلاج من اضطرابات الألعاب بأكثر من النصف من عام 2021 إلى عام 2022، وقالت البروفيسورة هنريتا بودن جونز، مؤسسة ومديرة المركز الوطني لاضطرابات الألعاب: "يمكن أن يكون لاضطرابات الألعاب تأثير كبير على الأطفال وأسرهم إلى الحد الذي يمكن أن تسيطر عليهم وتمنعهم من عيش حياتهم اليومية الطبيعية".

وتابعت"نحن نعلم أيضًا كما هو الحال مع الاضطرابات الإدمانية والعقلية الأخرى، أنه كلما تم تحديدها ومعالجتها في وقت مبكر، كانت النتائج أكثر نجاحًا ليس فقط بالنسبة للفرد ولكن أيضًا لرفاهية أفراد الأسرة الذين يتأثرون أيضًا سلبًا بالإفراط في اللعب."

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