شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعدات غذائية وطبية والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات إيوائية

العيادات الطبية المتنقلة

اليوم العالمي للعمل الإنساني

إسعاف المنية

800 سلة غذائية

مساعدات غذائية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 225 سلة غذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز.واستفاد منها 1.575 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 61 خيمة و95 حقيبة إيوائية في مخيم آل صبران بمديرية المدينة في محافظة مأرب.واستفاد منها 570 فردًا بواقع 95 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.609 مستفيدين خلال شهر يوليو 2024م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 374 حالة، وعيادة الطوارئ 876 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 342 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 889 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.601 فرد، وراجع قسم الجراحة والتضميد 30 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، باليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 أغسطس من كل عام.ونظم المركز نشاطًا تمحور حول أهمية العمل الإنساني وتعزيز مفهوم التطوع والتعاون في المجتمع، حيث جرى التعريف بأهمية العمل الإنساني وأثره على الفرد والمجتمع، وتشجيع الأفراد على المبادرة لفعل الخير وتقديم المساعدة الإنسانية والدعم بشتى السبل المتاحة، كما تم إشراك عدد من ذوي الهمم من فئات مختلفة للمشاركة في الفعالية وذلك لغاية دمجهم مع باقي أفراد المجتمع.نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 67 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان.واستفاد منها 4.830 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.800 سلة غذائية في مدينة إنجامينا بجمهورية تشاد.واستفاد منها 10.800 فرد من الأشخاص الأكثر احتياجًا والأرامل، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.