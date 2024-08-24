السعودية | سفير المملكة لدى مصر يستقبل وفد جمعية الكشافة السعودية المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، بمقر السفارة، اليوم، وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 المقام حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس الجاري.

ورحب السفير الحصيني خلال الاستقبال بأعضاء الكشافة السعودية، منوهًا بإسهامات الجمعية في دعم الجهود الكشفية في مجالاتها المتعددة خلال المحافل الدولية.

من جانبه، استعرض الوفد مشاركة جمعية الكشافة السعودية في المؤتمر وتجاربها في العديد من المحاور ضمن ورش العمل.

حضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

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