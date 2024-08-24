شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة للانضباط المدرسي.. التحويل للأمن والحرمان من الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه الطلاب الذين يرتكبون مخالفات جسيمة بحق أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس عقوبات مشددة حددها الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة.

,تأتي في مقدمة هذه العقوبات تحويل الطالب المعتدي على المعلمين أو الإداريين إلى الجهات الأمنية المختصة وحرمانه من الدراسة النظامية خلال العام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة.

ويُمنع الطالب من الدراسة في مدرسته الحالية، ويمنح فرصة لاستكمال تعليمه عن طريق الانتساب في مدرسة أخرى.

حرمان الطالب من الدراسة النظامية



وفقًا للدليل فإنه خلال فترة الحرمان من الدراسة النظامية، يلزم الطالب المخالف بحضور جلسات تعديل السلوك التي تُشرف عليها وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التعليم.

وتهدف هذه الجلسات إلى معالجة السلوكيات السلبية للطالب وتزويده بالمهارات الحياتية اللازمة للتكيف مع بيئته المدرسية والاجتماعية.

ويُقدَّم هذا البرنامج التربوي المتكامل تحت إشراف ممارسين متخصصين لضمان تعديل سلوك الطالب وتوجيهه نحو الإيجابية.

حضور جلسات تعديل السلوك



وبيّن الدليل بإنه إضافة إلى حضور جلسات تعديل السلوك، يُكلف الطالب المخالف بالقيام بأعمال تطوعية في المجتمع، مما يساعده على تعزيز إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية وغرس قيم إيجابية تساهم في تقويم سلوكه.

وعند عودته للدراسة في العام الدراسي التالي، يُشترط على الطالب توقيع تعهد خطي بالالتزام بالسلوك الحسن والانضباط في مدرسته الجديدة. يُعتبر هذا التعهد شرطًا أساسيًا لقبوله في المدرسة الأخرى التي سينتظم فيها.

تسجيل محضر الواقعة رسميًا



وأشار الدليل الى ان الإجراءات تبدأ فور وقوع المخالفة، حيث يتم تدوين محضر رسمي يثبت الواقعة وتفاصيلها.

ويتم استدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة على الفور للتحقيق في الحادثة والتعامل معها وفق الأطر القانونية. كما يتم ضبط الجهاز أو الأداة المستخدمة في المخالفة وتسليمها للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.



اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد



وكشف بانه بعد وقوع المخالفة، تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة مباشرة لدراسة ملابسات الواقعة وظروفها. يتم إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن كيفية التعامل مع القضية.

ويُرفع هذا التقرير بشكل عاجل إلى إدارة التعليم لاتخاذ القرار المناسب، وعند وصول التقرير إلى إدارة التعليم، يتولى مدير التعليم تكليف لجنة قضايا الطلاب بمباشرة التحقيق الميداني في المدرسة.

تقوم اللجنة بجمع الإفادات من الطالب المخالف وكل من له علاقة بالقضية، بما في ذلك المعلمين أو الإداريين الذين تعرضوا للاعتداء.

يتم توثيق جميع التفاصيل في تقرير شامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتحقيق ، وبعد استكمال جمع الإفادات ودراسة حيثيات القضية، تُصدر اللجنة قرارًا نهائيًا حول الإجراءات التربوية والقانونية الواجب اتخاذها.

ويشمل هذا القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، وحرمان الطالب من الدراسة النظامية مع توفير فرصة لاستكمال تعليمه عبر الانتساب في مدرسة أخرى.



تنفيذ برنامج تربوي مكثف



وأوضح بأن وحدة الخدمات الإرشادية تُشرف على تنفيذ برنامج تربوي مكثف للطالب، يشمل حضور جلسات تعديل السلوك ودروس في المهارات الحياتية، بالإضافة إلى تكليفه بأعمال تطوعية تعزز من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية.

يُعد هذا البرنامج جزءًا من الجهود المبذولة لتوجيه سلوك الطالب نحو الاتجاه الصحيح ، وبعد انتهاء فترة الحرمان، يتعين على الطالب توقيع تعهد خطي بالالتزام بالسلوك الحسن والانضباط داخل المدرسة الجديدة التي سينتظم فيها. يُعتبر هذا التعهد ضروريًا لضمان استمراره في مسار تعليمي سليم ولتأكيد التزامه بالقواعد السلوكية المعمول بها.

إتاحة التعليم عبر الانتساب



ولفت الدليل بان إتاحة فرصة للطلاب المخالفين باستكمال التعليم عن طريق الانتساب تُمثل جزءًا من الإجراءات التأديبية الموجهة نحو إصلاح سلوكهم، مع الحفاظ على حقهم في مواصلة التعليم في إطار يتماشى مع القوانين والتوجهات التربوية. يهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تعليمية بديلة تساعد الطالب على تصحيح مساره التعليمي والسلوكي.