شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز للكشافة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

تكريم الجمعيات الكشفية

الدمام - شريف احمد - أنهت جمعية الكشافة العربية السعودية،، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين الذي استضافته القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2024، بمشاركة ما يزيد عن 2000 مشارك من 176 دولة.وشهد ختام المؤتمر تكريم رئيس اللجنة الكشفية العالمية السابق، آندي تشابمان، إلى جانب أعضاء اللجنة المنتهية ولايتهم ومستشاري الشباب، حيث جرى تسليم الأوشحة الكشفية العالمية الأرجوانية للأعضاء الجدد في اللجنة الكشفية العالمية، في خطوة ترمز إلى انتقال القيادة وبدء فصل جديد في مسيرة الحركة الكشفية.وألقى الرئيس المنتخب للجنة الكشفية العالمية للفترة 2024-2027، دانييل كورسن، كلمة تناول فيها رؤيته المستقبلية للحركة الكشفية، مشددًا على أهمية تحويل القرارات التي اتخذت خلال المؤتمر إلى أعمال ملموسة من شأنها تعزيز التأثير الإيجابي على الجمعيات الكشفية الوطنية وعلى الشباب حول العالم.وأكد كورسن، على أهمية جعل بيئة الكشافة أكثر أمانًا، وتعزيز العمل المناخي بقيادة الشباب، وتشجيع النمو، وتوسيع الشراكات لتعزيز تأثير الحركة الكشفية عالميًا.كما تم في ختام الفعاليات تسليم علم المنظمة الكشفية العالمية إلى كشاف المملكة المتحدة، التي ستستضيف المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين في عام 2027.وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم الجمعيات الكشفية التي حازت على جائزة النمو تقديرًا لجهودها المتميزة في توسيع العضوية والوصول إلى مجتمعات جديدة، بالإضافة إلى تكريم الجمعيات التي حققت أكبر حصة سوقية.كما قدمت أول جائزة للقيادة بين الأجيال، ومنح دبلوم المئوية لعدد من الجمعيات، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجائزة الذئب البرونزي التي منحت لعدد من الشخصيات المميزة.وأعربت رئيسة المؤتمر أمل ريدان، في كلمتها عن شكرها العميق للاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية على الجهود الكبيرة التي بذلوها لضمان نجاح هذا الحدث الكبير.بدوره قدم رئيس الوفد الكشفي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، شكره لوزير التعليم ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة العربية السعودية، يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه ومتابعته لمشاركة الجمعية في المؤتمر، كما قدم الشكر للقطاعات الكشفية المشاركة وللمكتب التنفيذي في الجمعية على جهودهم في تحقيق نجاح باهر في تمثيل المملكة في هذا المؤتمر العالمي.