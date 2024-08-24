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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على محافظة الليث

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها.
وشملت غميقة، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والسعدية، وطفيل، والرزان، وسلبة، والمرقبان، والحسينية، وضهياء، وأجزاء متفرقة من القرى والهجر التابعة للمحافظة.

طقس السعودية

وسالت على أثرها أودية الشاقة الجنوبية والشاقة الشمالية، ووادي الليث، ووادي عيار، وعدد من الأودية والشعاب المتفرعة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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