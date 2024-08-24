شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 761 كيلوجرامًا من المخدرات في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي نفس السياق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (620) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وفي محافظة جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود و(3) وافدين ومقيمين من الجنسية النيجيرية ومقيم من الجنسية الغانية لترويجهم (27) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (55) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. مادة الحشيش المخدر وقبضت "مكافحة المخدرات" على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (59) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.