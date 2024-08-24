شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتشمل في ذلك مراكز رهاط - مدركة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً اليوم. أمطار غزيرة كما أصدر المركز، تنبيهاً بهطول أمطار غزيرة على محافظة الليث ومركز الشعيبة؛ يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.