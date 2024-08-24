إطلاق برنامج منافس لتطوير قدرات طلبة الثانوية

أطلقت وزارة التعليم برنامج «منافس تطوير القدرات» الموجه لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، الذي يهدف إلى تمهيد الطريق نحو النجاح والتميّز في الدراسة الجامعية، حيث ستساعد هذه التجربة الطلاب الملتحقين بالبرنامج في الحصول على المعرفة والمهارات الضرورية التي تدعمهم في مسارهم الأكاديمي.

وأوضح المستشار التعليمي عبدالله السلطان أن أهداف البرنامج تتمثل في تأسيس مستوى أكاديمي قوي لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات التكيف والتواصل الثقافي، فضلا عن ضمان استعدادهم باللغة الإنجليزية للدراسة في الخارج، والمساعدة على تحقيق متطلبات القبول في الجامعات المحلية والعالمية.

مزايا منافس

* الإعداد اللغوي المكثف

* إعداد أكاديمي شامل ومكثف

* جلسات استشارية توجيهية

* توفير فرص أنشطة لا منهجية

* المساعدة في التقديم على الجامعات العالمية والمحلية

وقت وكيفية انعقاد البرنامج:

* الفترة المسائية: يُعقد البرنامج خلال الفترة المسائية في السنة الدراسية على مدى 5-10 ساعات في الأسبوع (مع وجود ساعات إضافية عند الحاجة) طوال العام الدراسي، مع مراعاة فترات الاختبارات.

* عن بُعد: يُعقد البرنامج عن بُعد خلال السنة الدراسية.

* ورش عمل حضورية: إمكان عقد ورش عمل حضورية عند الحاجة.

* التوافق مع الدراسة النظامية: لا يتعارض البرنامج مع دراسة الطالب النظامية في المدرسة.

آلية التسجيل:

للتسجيل في برنامج منافس يتم الدخول إلى منصة مدرستي وقراءة الشروط، ثم النقر على «الرغبة في الاشتراك بالبرنامج»، للدخول في المرحلة الأولى من الترشيح، وستصل للمرشحين رسائل على البريد الإلكتروني أو الجوال الخاص بهم، لاستكمال المرحلة الثانية من الترشيح، التي تتضمن:

* اختبارات القبول المعيارية

* اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية

شروط الالتحاق بالبرنامج:

* أن يكون الطالب سعودي الجنسية

* أن يكون الطالب في المرحلة الثانوية

* أن يكون معدل الطالب 90% فأكثر

* أداء الاختبارات المعيارية واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية

* اجتياز المفاضلة

* الالتزام بحضور فترات التدريب طوال مدة البرنامج

* تقديم عذر مقبول عند التغيّب أو الاعتذار

* موافقة ولي الأمر