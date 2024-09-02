شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. كيف تستعيد حسابك وكلمة المرور في منصة مدرستي؟ والان نبدء بالتفاصيل

خطوات استعادة الحساب

فتح الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي من خلال هذا الـــــرابـــــط.

النقر على زر "استعادة كلمة المرور".

اتباع التعليمات الظاهرة في صفحة استعادة كلمة المرور.

إدخال رقم الهوية/ الإقامة ورقم الجوال.

إدخال "رمز التحقق" الذي جرى إرساله لرقم الجوال.

الضغط على خانة "تحديث كلمة المرور"، وستصلك رسالة عبر رقم الجوال بكلمة المرور الجديدة.

خدمات مدرستي

الدمام - شريف احمد - تقدم منصة مدرستي الكثير من الخدمات المميزة للطلاب، إذ تلعب دورًا هامًا في العملية التعليمية بالمملكة، وتتيح الاستفادة والتحصيل الدراسي إلكترونيًا.ويواجه البعض مشكلة نسيان كلمة المرور أو الرغبة في تغييرها، ويمكنك فعل ذلك في "مدرستي" من خلال خطوات بسيطة وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة، وهي كالتالي:وتوفر المنصة مجموعة من المخدمات، منها خدمة سجل المتابعة اليومي التي توفرها "مدرستي" للتوثيق والرصد الآلي لدرجات الطلاب في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في المنصة خلال الفصل الدراسي.وتمكنك هذه الخدمة من تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي جرى تسليمها خارج نطاق المنصة.كما تتيح تصدير ملف إكسل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، وكذلك إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.