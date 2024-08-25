شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني والمهني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.

وأوضحت الإدارة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري بجميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وسيكون التدريب عن بُعد لجميع البرامج التدريبية. تعليق الدراسة سبق وأعلنت جامعة جازان، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.

وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بالمركز الرئيس وجميع فروعها, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي عن بُعد ليوم غدٍ الأحد عبر منصة بلاك بورد.