وزير الدفاع يبحث مع أمير قطر سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقيت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر @TamimBinHamad . تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/3OmN2c4t3Y

محمد يوسف

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