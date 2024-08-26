شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مع أمير قطر سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة - أيدها الله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud)
بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقيت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر @TamimBinHamad.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 26, 2024
تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/3OmN2c4t3Y
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.