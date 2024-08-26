شكرا لمتابعة خبر عن سمو وزير الدفاع يلتقي أمير دولة قطر بتوجيه من القيادة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بتوجيه من القيادة – أيدها الله – التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

و من الجانب القطري حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.