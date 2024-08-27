شكرا لقرائتكم خبر عن حتى السبت المقبل.. استمرار الأمطار الرعدية على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة ورابغ وخليص.



وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وخفيفة لتشمل شقراء والغاط والزلفي.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.