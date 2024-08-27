شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة "أبشر".. كيف تمدد مهلة سداد المخالفات المرورية؟ والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر المتصفح.

اختيار خانة "خدماتي"

اختيار "المرور"

اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

قراءة الشروط والأحكام، ثم الضغط على بدء الخدمة

اختيار المخالفات القابلة للتمديد، ثم إكمال الخطوات.

خدمات منصة أبشر

الدخول إلى منصة "أبشر".

الضغط على أيقونة "خدماتي".

اختيار "المرور".

الدمام - شريف احمد - أوضح المرور السعودي خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه بحسب المادة 75 من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة 25%، يتم طب التمديد بسهولة، من خلال الخطوات الآتية:من ناحية أخرى، تمكّن منصة "أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.وقدم المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، آليه الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.