شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 3158 فردًا من منسوبي الأمن العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (3158) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.وقدم الفريق محمد البسامي الشكر للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه لرجال الأمن في مختلف المجالات.وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.