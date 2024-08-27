شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمقاطعة بلوشستان في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأكدت المملكة موقفها الثابت في نبذ جميع أشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين.

وأعربت عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان.