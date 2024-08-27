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المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمقاطعة بلوشستان في باكستان

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وأكدت المملكة موقفها الثابت في نبذ جميع أشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين.
وأعربت عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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