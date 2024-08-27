شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأربعاء.. أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الجموم والكامل، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثالثة غدًا الأربعاء.

