شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 13 ألف طالب يستفيدون من برامج الصحة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 13 ألف طالب وطالبة في مدارسهم من حملة الصحة المدرسية التي تنفذها مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني، بهدف تعزيز الوعي الصحي، ودعم صحة الطلاب خلال رحلتهم الدراسية في استعراض برامج ومبادرات الصحة المدرسية التي تقدم في المراكز الصحية.

وبدأت الحملة التي تشرف عليها إدارة الصحة المدرسية في التجمع تحت شعار "تعلم بصحة"، في عدد من المراكز الصحية والمجمعات التجارية والمدارس. حملة ميدانية وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، أن الحملة صاحبها حملة ميدانية أخرى في المجمعات التجارية ركزت على توعية طلاب وأولياء الأمور بأهمية السلوكيات الصحية خلال العام الدراسي، مثل تناول الطعام الصحي، وأهمية تناول وجبة الإفطار.

كما أكدت أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين الصحة العامة والتركيز الدراسي، وكذلك اختيار الحقيبة المدرسية والحذاء المناسبين.

يذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر في تقديم فحص اللياقة للطلبة بجميع مراكز الرعاية الصحية التابعة، وينصح بالاستفادة من تلك الخدمات الصحية من خلال الحجز عبر تطبيق "صحتي".