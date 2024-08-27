شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الوصفة المعجزة كريم زيت جونسون والفازلين ترطيب وتنعيم وتعطير وتفتيح كله في وصفة واحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�صعب دائما إيجاد كريم يحتوي على مجموعة من الفوائد مرة واحدة، دائما نحصل على التفتيح ونحتاج إلى الترطيب أو نحصل على الاثنين و نفتقد الرائحة العطرية، ولكن اليوم معنا وصفة معجزة يجب أن لا تخلي من أي منزل، لأنها رائعة جدا ونتائجه فورية وسريعة لإحتوائه على مكونات تجمع الكثير من الفوائد للبشرة والجسم، يمكن أيضاً للعرائس استعمال الكريم، للحصول على جسم ناعم وتفتيح رائع.لعمل الوصفة يجب توافر مكونات بسيطة، لتحظي بتجربة ناجحة جدا وهي كالآتي: ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جونسون. ملعقة كبيرة من النشاء. ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. كبسولة واحدة من فيتامين سي. ملعقة صغيرة من جل الصبار. نحضر طبق زجاجي مقاوم للحرارة ونضع فيه الفازلين، ويرفع على حمام ماء ساخن. يترك مع التقليب حتى يذوب الفازلين تماماً، حتي يمكن دمج المكونات بكل سهولة. يترك الفازلين حتي يبرد قليلاً، ونضع عليه زيت جونسون واللافندر ونقلب جيداً. يضاف النشا مع التقليب المستمر، حتى يمتزج الخليط. نقوم بوضع عصير الليمون وجل الصبار ونستمر في التحريك. تضاف كبسولة فيتامين سي، ونقلب حتى يمتزج المقادير جيداً. يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق، ونحتفظ به في الثلاجة قبل الاستخدام.من خلال هذه السطور القادمة، سوف نتعرف على كيفية تطبيق الكريم على البشرة والجسم والاستفادة منه وهي كالآتي: نأخذ حمام ماء دافئ مع استعمال الشاور و الغسول المناسب للبشرة. مع التدليك الجيد وتجفف البشرة جيداً والجسم من أي قطرات ماء زائده. يوضع الكريم على البشرة والجسم مع التدليك الجيد، حتي يمتصه الجلد تماماً. يترك الكريم على البشرة حتي الصباح ويغسل جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، يكرر هذا الكريم يومياً على البشرة والجسم للحصول على نتائج سريعةيعمل هذا الكريم على إعطاء الجسم والبشرة بعض الفوائد المهمة وهي كما يلي: يمنح الجسم والبشرة نعومة مثل الحرير، يعمل على تفتيح البشرة بشكل خرافي، يخلصك من التصبغات والبقع الداكنة والقشور على الجلد، يخلصك مع الاستعمال المتكرر على التخلص من الخلايا الميتة ويمنحك بشرة صافية ومشدودة..