شكرا لقرائتكم خبر عن "دوريات المجاهدين" تقبض على شخص لترويج القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتمكنت الدوريات بمحافظة جدة من القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وفي المنطقة الشرقية، قبضت الدوريات على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

بمنطقة جازان قبضت الدوريات على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات بمنطقة عسير على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. بلاغات تهريب المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.