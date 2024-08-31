شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 1102 امرأة.. إخضاع 14634 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 / 02 / 1446 هـ الموافق 22 / 08 / 2024 م إلى 24 / 02 / 1446هـ الموافق 28 / 08 / 2024م، عن النتائج التالية :

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 20718 مخالفًا، منهم 13248 مخالفًا لنظام الإقامة، و4688 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2782 مخالفًا لنظام العمل .

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 744 شخصًا 37% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 69 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية .

ثالثًا: تم ضبط 16 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم .

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14634 وافدًا مخالفًا، منهم 13532 رجلاً، و1102 امرأة .

خامسًا: تم إحالة 5361 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1982 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12410 مخالفين .

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به .

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة .

