شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحذر من السباحة في تجمعات المياه وعبور الأودية بعد الأمطار والان نبدء بالتفاصيل



وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من السباحة في أماكن تجمع المياه بعد هطول الأمطار، والمجازفة بعبور الأودية عند جريانها، داعيةً إلى البقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس السعودية ، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.