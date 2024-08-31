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الدفاع المدني يحذر من السباحة في تجمعات المياه وعبور الأودية بعد الأمطار

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من السباحة في أماكن تجمع المياه بعد هطول الأمطار، والمجازفة بعبور الأودية عند جريانها، داعيةً إلى البقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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