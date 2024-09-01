السعودية | ولي العهد يعزي ملك تايلند في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند.

وقال سمو ولي العهد : “بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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