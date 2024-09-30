5 برامج اجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية لذوي الإعاقة وفقا لـ5 برامج اجتماعية، وذلك وفق القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية، والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، والتي تأتي تماشيا مع نظام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

5 برامج اجتماعية

وبحسب اللائحة، فقد جرى تقسيم الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية إلى 5 برامج، أولها برنامج «الرعاية الاجتماعية اليومية»، ومدته 9 أشهر ميلادية في السنة الواحدة، تبدأ مع بداية العام الدراسي، بواقع 5 ساعات كحد أدني في اليوم عدا يومي الجمعة والسبت، والثاني برنامج «الرعاية الاجتماعية المنزلية»، الذي تبلغ فترته الزمنية 12 شهرا قابلة للتجديد حسب الحاجة، بواقع 8 ساعات يوميا، والثالث «برامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي سيكون بصفة مؤقتة مرة واحدة فقط، تبدأ من يوم واحد إلى 12 شهرا كحد أقصى، والرابع برنامج «الإيواء الدائم في مقرات السكن»، ومدته الزمنية دائمة، حيث تقدم فيه الخدمات على مدى الـ24 ساعة يوميا. أما الخامس فهو برنامج «الإقامة المؤقتة المرتبطة بالتدريب المهني»، الذي تحدد فترته الزمنية حسب فترة البرنامج المهني المعتمد، بينما ينتهي الإيواء بانتهاء استفادة الشخص من البرنامج.

شروط الإيواء

ومن الشروط في برنامج إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت الحكومية الحصول على موافقة اللجنة وفقا لنتائج تقييم الإعاقة وشدتها، ونتائج البحث الاجتماعي الميداني، مع ضمان فتح ملفات للمستفيدين من الخدمة في المستشفيات المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية.

الرعاية المنزلية

وتضمنت اللائحة أنه يشترط لتقديم خدمة برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية تحقق عدد من المتطلبات، منها أن يتقدم الشخص ذو الإعاقة بطلب الحصول على الخدمة، وأن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم الشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية إذا كان جميع المقيمين مع الشخص ذي الإعاقة غير قادرين على تقديم الرعاية له بسبب ارتباط جميع أفراد الأسرة بالعمل أو الدراسة، أو أن يكون سن مقدم الرعاية قد تجاوز الـ60 سنة، أو عدم تجاوز سن مقدم الرعاية 18 سنة، أو إصابة مقدم الرعاية بإعاقة مسجلة في أنظمة الوزارة. كما يشترط لتقديم الخدمة وجود غرفة مستقلة للشخص ذي الإعاقة تقدم فيها خدمة الرعاية.

أبرز تعديلات القواعد التنظيمية:

توحيد المسميات.

تعريف الشخص ذي الإعاقة.

تحديد ضوابط استحقاق الدعم المالي.

استحداث مجموعة من البرامج الهادفة تنمية مهارات ذوي الإعاقة.