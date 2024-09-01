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السعودية | جامعة أم القرى تنفِّذ “برنامج ترحاب” ضمن مبادرة رافد الحرمين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

نفذت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية؛ بالشراكة مع مركز ترخيص وتأهيل العاملين بوزارة الحج والعمرة “برنامج ترحاب”؛ ضمن مبادرة رافد الحرمين لتدريب وتأهيل العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، والمقامة حضوريًّا و – عن بعد -، وذلك بمقر وزارة الحج والعمرة بجدة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومهارات اجتماعية ومهنية احترافية، تساعد على ترك الانطباع المتميز عن خدمات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المتدربين 135 متدربًا من منسوبي وزارة الحج والعمرة؛ وذلك لتنمية مهارات الذكاء الاجتماعي لديهم في التعامل مع ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة وإثراء تجربتهم.

يُذكر أن مبادرة رافد الحرمين تتمثل في تقديم 100.000 فرصة تدريبية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص وغير الربحي، والمتطوعين في الحرم المكي الشريف والحرم النبوي، وكافة أفراد المجتمع المهتمين بتقديم الخدمات المختلفة في موسم الحج والعمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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