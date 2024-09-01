شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها.. تدشين عيادات افتراضية للدعم الروحي في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية الصحية الأولية

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العمري عيادات افتراضية متخصصة للدعم الروحي في 5 مراكز رعاية صحية أولية تسهم في تسهيل الحصول علي خدمة الدعم الروحي بمسار الصحة النفسية والإدمان ودعم ذوي المتوفي.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن عيادة الدعم الروحي تعد عيادة متخصصة تقدم خدمات الدعم الروحي للمرضى من خلال مرشد يمتلك خبرة ومهارة عالية في مجال العمل الإرشادي، بينما تتبع في الدعم الروحي مجموعة أساليب علاجية يستخدمها المرشد مع المرضى بهدف مساعدتهم على تجاوز المحن والأزمات جراء المرض أو الفقد والخسارة أو الصدمات النفسية وتقدم الخدمة عبر العيادات الافتراضية بالمراكز الصحية.وأضاف، أن ‏آلية طلب الخدمة تتم من خلال التحويل من المستشفيات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تتوفر في خمسة مراكز للرعاية الصحية وهي مراكز: بطحاء قريش، ومركز الشرائع 2، ومركز شارع الحج، ومركز التخصصي، ومركز الهنداوية.الجدير بالذكر، أن عيادات الدعم الروحي هي الأولى من نوعها على مستوى التجمعات الصحية، وتهدف إلى تسهيل الحصول علي خدمة الدعم الروحي لمرضي الصحة النفسية والإدمان ودعم ذوي المتوفي ورفع رضي المستفيدين من هذه الخدمات و تلبية احتياجات السكان والزوار.