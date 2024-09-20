شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ووادي الفرع والمهد.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء. أمطار رعدية وتشير التوقعات إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد تأثيرها الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

